Sanremo: dehors allargati fino al 31 ottobre, arriva la proroga per ‘Spazio aperto’

Proroga poteva essere e proroga è stata. Il Comune di Sanremo consentirà l’ampliamento dei dehors fino al 29 ottobre estendendo così anche al primo mese di autunno la delibera ‘Spazio aperto’ che da qualche anno consente a bar e ristoranti di allargare gli spazi esterni per un maggiore afflusso di clientela. Inizialmente si sarebbe dovuta interrompere il 17 settembre ma, anche per via delle condizioni climatiche spesso favorevoli, si è optato per una proroga.

Il prolungamento ha avuto il parere favorevole del settore Servizi alle Imprese e sarà concessa alle attività che ne dimostreranno l’avvenuto pagamento del canone unico entro il 23 settembre.

L’idea della possibile proroga era stata presentata in consiglio comunale sotto forma di emendamento dal consigliere Luca Lombardi con la firma delle opposizioni e del consigliere di maggioranza Umberto Bellini.