A Limone il primo incontro tra i partners del Progetto RivierALP: Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare

Si è tenuto a Limone Piemonte il primo incontro tra i partners del Progetto RivierALP recentemente approvato e finanziato dall’Unione Europea. Il progetto vede la collaborazione tra Comune di Limone Piemonte (Capofila), Communautè d’agglomeration de la Riviera Francaise, Office de tourisme Communautaire Menton, Riviera & Merveilles e Departement des Alpes Marittimes, Comune di Sanremo, Provincia di Imperia e Parco Alpi Liguri, Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e Conitours Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo.



“Un progetto che vale 3.000.000 di euro - si spiega nel comunicato - che avrà importanti future ricadute positive sui nostri territori, un progetto frutto del lavoro e del confronto tra tecnici e referenti dei vari referenti degli enti pubblici territoriali che hanno lavorato per raggiungere questo importante traguardo. L’iniziativa prevede il recupero, la infrastrutturazione, la valorizzazione e la promozione di quell’importante fetta di territorio che unisce le alpi al mare tra Francia e Italia che già in passato ha visto degli interventi sull’Alta via del Sale. Sono 9 i partners nella gestione del progetto ma saranno molti di più gli enti territoriali coinvolti nella fase di avvio del progetto che prevede la creazione di un grande prodotto turistico Outdoor che unisce Francia e Italia sotto il cappello del Cammino e delle Ciclovie”.