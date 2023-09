Tennis: super Matteo! Arnaldi vince all'esordio da singolarista in Coppa Davis e dà speranze all'Italia

Il tennista sanremese Matteo Arnaldi rimonta l’avversario, vince al terzo set e riesce a ridare speranze all’Italia, nel girone B della Coppa Davis.

Matteo, visibilmente emozionato per la responsabilità da primo singolarista dopo la buona prestazione in doppio con Bolelli e contro il Canada, ha pagato lo scotto perdendo il primo set contro il cileno Garin (numero 103 del ranking Atp).

Non si è però disunito ed è riuscito a riordinare idee e colpi, vincendo la seconda partita per 6-4. Nel terzo e decisivo set Matteo ha imposto il proprio gioco, vincendo per 6-3. Ora l’Italia si gioca la carta Sonego per andare sul 2-0 e chiudere il match, contro Nicolas Jarry, numero 22 dell’Atp mondiale.