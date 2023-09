Imperia: doppio appuntamento con lo stage gratuito di biodanza

A Imperia stage gratuito di biodanza tenuto da Alana Battistel e Marco Ostorero, counselor professionali, didatti, tutor nella Scuola di formazione della Liguria.

L'appuntamento è per martedì 20 e mercoledì 27 settembre alle 20.30.

La biodanza è un insieme di movimenti naturali, come camminare o saltare, accompagnati dalla musica, che hanno lo scopo di promuovere la sintonia tra sentire e agire. La biodanza fa crescere emotivamente e spiritualmente, avvicinandoci sempre più all'equilibrio del nostro essere, grazie alla musica e al movimento.

Il concetto che sta alla base della biodanza è che il movimento sta alla base della vita, infatti biodanza significa proprio “danza della vita”, dal greco bios, vita. Tale concetto è stato sperimentato per la prima volta intorno agli anni’60, quando lo psicologo cileno Rolando Toro lavorava presso l’ospedale psichiatrico dell'Università di Santiago del Cile e inizia a sperimentare l'uso della danza con pazienti in cura psichiatrica. In sostanza, la biodanza è un'attività che si svolge in sessioni di gruppo in cui vengono proposte specifiche sequenze di esercizi intesi a stimolare qualità umane come la gioia di vivere e le emozioni in genere, lo slancio vitale, la sensibilità alla vita, la comunicazione affettiva e intima, il risveglio del piacere, la connessione ai propri istinti, l'espressione creativa ed emozionale attraverso il corpo. Si tratta di movimenti naturali: camminare, saltare, dare la mano, accarezzare, abbracciare, da fare da soli e in coppia, con accompagnamento musicale.

Per informazioni 3356146606 - 3356784284