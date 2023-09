Centinaia gli italiani al primo forum per l'impiego a Monaco

Migliaia di persone al primo forum per l'impiego a Monaco. Tra questi centinaia gli italiani. L'occasione per lavorare nel Principato è stato un successo ed è andato oltre le aspettative. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Ministro di stato Monegasco Pierre Dartout, il Ministro del lavoro e sanità Christophe Robino.



Da parte italiana S.E. ambasciatore d'Italia Giulio Alaimo, Mauro Parodi relazioni transfrontalieri, Maurizio Morabito consigliere comunale di Camporosso e il consigliere Comunale di Ventimiglia Roberto Parodi in rappresentanza della amministrazione di Ventimiglia. Il ministro di stato, nel suo discorso inaugurale, ha ribadito l'apporto importante dei nostri lavoratori. 8000 sono gli italiani e 4600 provenienti dal nostro ponente ligure, i frontalieri. L'occasione di trovare lavoro ha spinto molti nostri connazionali che dotati di curriculum si sono rivolti alle imprese. Sicuramente vedremo aumentare significativamente il numero dei nostri frontalieri nelle prossime settimane. A margine dell'incontro è stata l'occasione di poter accennare anche altri temi. Dalla sanità e soprattutto con il direttore generale della caisse sociale M.Bertrand Croveto, della la nuova pensione complementare in arrivo da Montecarlo che coinvolge 5917 nostri pensionati. Su quest'ultimo tema si andrà a parlare in un incontro pubblico prima di fine anno insieme alle autorità Monegasche.