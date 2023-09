Sanremo: Croce Rossa al Carrefour di Bussana per la colletta alimentare

Per tutta la giornata di sabato 16 settembre i volontari del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana saranno impegnati in una colletta alimentare organizzato al Carrefour di Bussana. Una quindicina fra gruppo Giovani e Volontari sensibilizzeranno la popolazione affinchè donino generi alimentari a lunga conservazione, pasta, riso, latte, caffè, the, succhi di frutta, olio, polpa di pomodoro, fette biscottate e merendine per bambini.



"Quanto raccolto verrà poi distribuito attraverso gli Sportelli della Gentilezza di Taggia e Sanremo alle centinaia di persone che settimanalmente assistiamo. La raccolta avverrà dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. La cittadinanza e’ invitata a dare il proprio supporto" - icordano i promotori dell'organizzativa.