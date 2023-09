Igiene Urbana a Ventimiglia: proseguono i servizi di lavaggio strade e marciapiedi e ritiro ingombranti e RAEE con cassoni scarrabili

Anche la prossima settimana, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 20 settembre, proseguirà a Ventimiglia il servizio settimanale di lavaggio delle strade e dei marciapiedi.

“Come da Ordinanza di Polizia Locale 102/2023 – spiega l’Assessore all’Ambiente e Igiene Urbana Milena Raco -, con decorrenza 20 settembre 2023 ogni 3° mercoledì del mese è vietata la sosta, con rimozione forzata, e la fermata a tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 06.00 in via Cavour (tratto compreso tra via Martiri della Libertà e Largo Torino), via Aprosio (tratto compreso tra Largo Torino e via della Repubblica) e via Bligny. Si ricorda che, come precedentemente annunciato, dopo il primo mese di sperimentazione, il servizio verrà ampliato anche martedì 19 settembre dalle 00.00 alle 06.00, dove si procederà al lavaggio straordinario del tratto di Via Tenda tra largo Torino fino alla Chiesa delle Gianchette, compreso il parcheggio al di sotto del cavalcavia, con divieto di sosta e rimozione forzata delle auto. Si ricorda che è possibile utilizzare gratuitamente il parcheggio antistante la chiesa

Prosegue inoltre il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti e RAEE con posizionamento di cassoni scarrabili. Gli stessi saranno dislocati nei pressi del mobilificio Fusco, Corso Limone Piemonte 180, Mercoledì 20 Settembre dalle 7.30 alle 11.30”.