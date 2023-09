Montalto Carpasio: quasi spento l'incendio che per due giorni ha bruciato il bosco, oggi la bonifica

L’incendio divampato due giorni fa sul territorio del comune di Montalto Carpasio sembra essere quasi sconfitto. I lanci dei mezzi aerei dall’alto di martedì e ieri e i presidi notturni di Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno dato il loro effetto.

Al momento non sono stati richiesti elicotteri e Canadair per la giornata odierna e, nelle prossime ore se tutto andrà come previsto, l’incendio sarà completamente spento e verranno avviate le procedure di bonifica. Continuano, intanto, le indagini per capire chi sia stato ad appiccare il rogo, l’ennesima vergogna di piromani senza scrupoli.