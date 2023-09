Ventimiglia: proseguono in tutto corso Genova i lavori di potatura della bouganville

Prosegue anche oggi il servizio di potatura delle bouganville e delle magnolie lungo tutto corso Genova. “L’intervento è volto - dichiara l’Assessore Calimera - da un lato, a migliorare le condizioni di visibilità per i veicoli in transito su Corso Genova e, dall’altro, per dare un immagine più decorosa all’intera via. Questi interventi sono strettamente necessari, inoltre, per il corretto mantenimento dell’intero patrimonio arboreo della nostra città".

Gli interventi di potatura proseguiranno anche nei prossimi giorni ed interesseranno le palme che insistono sulla pedonale di via Aprosio.