Sanremo: tre offerte arrivate in Comune per il bando di affidamento della Rsa 'Casa Serena'

Sono tre le offerte arrivate ieri in Comune a Sanremo per il bando di affidamento del servizio Casa Serena, della durata di 3 anni dalla consegna, con la possibilità di rinnovo per altri 3.

Nella gara è previsto un numero stimato di 121 posti letto annui e, il valore complessivo massimo presunto dell’appalto è pari 8.712.000,00 (2.000 x 12 mesi x 121 posti letto annui stimati per 3 anni) oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in 144.000 euro per la durata di anni 3 e, quindi, per complessivi 8.856.000.

La gestione verrà affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ma anche secondo quella che sarà l’offerta tecnica. Questa peserà sull’affidamento per 80 punti su 100 rispetto ai 20 dell’offerta economica. L’importo massimo presunto da finanziare per l’affidamento del servizio è di 9.323.280 euro, di cui: 8.712.000 per il costo del servizio massimo presunto, 435.600 di Iva al 5%, 144.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara e 31.680, ovvero l’Iva al 22% sugli oneri.

Al momento la Rsa di Poggio è affidata alla cooperativa sociale Jobel.