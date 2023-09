Sanremo: il Liceo Cassini cambia rotta e propone la 'festa' del primo giorno di scuola ai 'primini' (Foto e Video)

L’Inno nazionale sulle immagini delle Frecce Tricolori, musica, divertimento ma anche tante raccomandazioni. Questa, in estrema sintesi, la ‘festa’ per il primo giorno di scuola di circa 150 ‘primini’ che stanno per affrontare le diverse branchie dello storico Liceo ‘Cassini’ di Sanremo.

Una mattinata diversa, con musica e spettacolo ma anche riflessione, voluta dal Dirigente scolastico della scuola matuziana, insieme a tutti i colleghi per ‘fissare’ nella memoria dei ragazzi il primo giorno di scuola: “E’ importante – ha detto Mara Ferrero – che segna una svolta nel percorso scolastico, per ragazzi che da adolescenti diventeranno giovani donne e uomini. Una celebrazione festosa, ma per porre quanto li aspetta tra studio e opportunità”. Quest’anno un ricordo in più per il ‘Cassini’ ovvero per l’ex Presidente Claudio Valleggi: “E’ sempre presente e costante nelle nostre menti. Lui sarebbe orgogliosissimo di vedere 250 ragazzi in sala, senza dimenticare il ‘suo’ Liceo Musicale che è pronto ad iniziare l’anno”. Qualche novità per il ‘Cassini’ nel ‘23/’24? “La scuola, in generale è travolta dalle novità positive del Pnrr, come gli spazi allestiti per i laboratori. Abbiamo presentato la ‘curvatura robotica’ per lo Scientifico, quella ‘media, arte e teatro’ per il Classico e quella di ‘relazioni diplomatiche internazionali per il Linguistico”.Come è cambiata la scuola da 30/40 anni ad oggi? “Sono cambiati i ragazzi, i docenti e le aspettative. Non sono cambiate passione e dedizioni dei docenti per aiutare i giovani a costruire il loro percorso. Tutto è innovato ma siamo pronti ad affrontare le novità che ci aspettano”.

Alla ‘festa’ del Cassini erano presenti anche le forze dell’ordine, con il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, il comandante della Stazione dei Carabinieri Paolo Farchetti e il vice Comandante della Municipale Erica Biondi Zoccai mentre, per il Casinò la componente del Cda Lucia Artusi. Da Polizia e Carabinieri è arrivata la raccomandazione di seguire pedissequamente le regole e le Leggi, evidenziando come gli agenti vigileranno fuori e dentro le classi.

Per l’Amministrazione comunale, invece, c’era l’Assessore Silvana Ormea, che ha così commentato il primo giorno di scuola per i tanti ragazzi di Sanremo, oltre che del Cassini: “Oggi qui abbiamo i nuovi ‘primini’ per un nuovo percorso, con gioie e preoccupazioni. Per loro scegliere a 13 anni cosa farai da grande non è certo facile. E’ bellissimo vedere questi giovanissimi molto emozionati come lo saranno quelli delle altre scuole. Dal Comune un sincero in bocca al lupo per tutti”.

Quale consiglio vuole dare a questi giovani: “Non è facile – termina – ma sicuramente è di vivere questi anni con il massimo impegno, anche perché impareranno a crescere sul piano culturale, sociale e umano. Il consiglio è quello di appoggiarsi agli insegnanti che sono genitori e che, quindi, i problemi dell’adolescenza li conoscono e possono capire le diverse situazioni”.