Sanremo: fino al 7 ottobre si può partecipare al bando per l'esenzione totale della Tari

C’è tempo sino al 7 ottobre per partecipare al bando per l’esenzione totale Tari rivolto ai contribuenti che versano in disagiate condizioni economico-sociali. Il bando si trova sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it, Servizi on line, Istanze on line, Apertura pratiche, Servizi sociali).

Di seguito i criteri:

- avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo

- avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente

- risultare l’ISEE ordinario, o corrente nei casi previsti, in corso di validità del nucleo familiare effettivo non superiore a euro 7.328,62 (ISEE minimo vitale previsto per l’anno 2023)

- dare atto che al suddetto bando potranno partecipare tutti gli intestatari della Tari 'non titolari di immobili' ad uso abitativo secondario e NON titolari di immobili inclusi nelle categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili), A10 (Uffici e studi privati);

- stabilire che per la determinazione dell’ordine di ammissione alla graduatoria ai fini dell’esenzione dal pagamento della TARI si terrà conto dei seguenti criteri: l’attestazione ISEE e l’entità e tipologia del nucleo, con particolare riferimento alla presenza di minori.

“Grazie ad uno stanziamento di circa 150 mila euro - spiegano gli assessori Massimo Rossano (Servizi Finanziari) e Costanza Pireri (Servizi alla Persona) –, con quest’iniziativa è possibile rafforzare la risposta dell’amministrazione comunale alle difficoltà economiche e sociali vissute dalle famiglie più disagiate. Successivamente, verrà realizzato un secondo bando, da 500 mila euro, dedicato alle famiglie numerose che potranno dimostrare limiti Isee ridotti”.

I termini e le modalità di questo secondo bando verranno poi individuati con apposita delibera di giunta.