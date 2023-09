Imperia: con l’inizio della scuola al via i servizi extrascolastici, Gandolfo “Nessun richiedente escluso, buon anno scolastico a tutti”

Con l’avvio dell’anno scolastico, prendono il via anche tutti i servizi extrascolastici attivati dall’Amministrazione Comunale, che saranno a pieno regime il 25 settembre, quando tutte le scuole avranno l’orario definitivo e completo.

Nel dettaglio, sono attivi: il pranzo assistito, il doposcuola breve e ordinario (che da quest’anno scolastico è allungato sino alle ore 16.30), il trasporto scolastico e il sostegno ai bambini con disabilità.

“L’anno scolastico inizia sotto i migliori auspici. Il settore servizi scolastici, per cui ho delega da parte del sindaco Claudio Scajola, ha lavorato duramente per tutto il periodo estivo per farsi trovare preparato sin dal primo giorno di scuola. Nessun richiedente è stato escluso dai servizi”, commenta l’assessore Laura Gandolfo. “Desidero ringraziare la Dirigente, il personale del settore, la Seris con cui c’è stato un confronto e una collaborazione continui, che hanno dimostrato un’efficienza perfetta.

“Nel contempo - prosegue l’assessore - voglio augurare un anno ricco di esperienze e curiosità a tutti gli studenti per cui oggi suona la campanella, ai Dirigenti scolastici, al corpo docente, agli educatori comunali e a tutto il personale che contribuisce al buon andamento della scuola. In ultimo un pensiero ai genitori che certamente dovranno affrontare emozioni e fatiche di un percorso fondamentale per i loro figli nella speranza che questo ‘investimento di energie’ possa portare a grandi soddisfazioni”.