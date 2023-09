Badalucco: anche la locandina del Festival dello Stoccafisso per dire un secco 'No alla Diga' (Video)

Una locandina per il ‘Festival dello Staccafisso’ con la foto del torrente Argentina. E’ una scelta della Pro Loco, per una immagine che evoca la storia, l’animo, le tradizioni ed i sentimenti del paese.

Il fiume è tutto per i badalucchesi, dal turismo all’agricoltura ed anche ai timori. La scelta della foto è ovviamente legate al secco ‘No alla diga’ che è arrivato per tante volte negli ultimi mesi da tutta o quasi la Valle Argentina: “Non vuole essere una nota polemica – ha detto il Sindaco, Matteo Orengo – ma propositiva. Vogliamo far capire quanto il fiume, che scorre in mezzo al paese, sia amato dai residenti. Ogni volta che piove il sentimento dei badalucchesi vogliono andare a vedere com’è il torrente. Un’altra scelta è quella di assegnare ai tavoli della cena di gala i nomi dei laghetti del centro storico. Nessuna polemica ma la rivendicazione dell’amore che c’è tra noi e il nostro ambiente”.

Nessuna polemica, ok, ma la salvaguardia del torrente significa anche un no alla diga: “Certamente – ha terminato Orengo – la diga non permetterebbe più a Badalucco di avere un corso d’acqua che possa essere utilizzato a scopo turistico e di divertimento. E’ ovvio che le due cose non posso stare insieme”.