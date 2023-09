Imperia: al monastero di Santa Chiara incontro con la missionaria suor Daniela Maccari

Lunedì 18 settembre, nella biblioteca del monastero di Santa Chiara in via Santa Chiara 3 a Imperia, alle 20.45 è in programma l'incontro con la missionaria comboniana suor Daniela Maccari. L'evento è organizzato da A.I.F.O. Imperia in collaborazione con le Sorelle Clarisse di Imperia.



Dopo molti anni vissuti in Mozambico nel periodo della guerra tra Frelimo e Renamo e aver svolto una grande e importantissima attività di promozione per le donne, e aver denunciato, nei suoi libri, la vergogna dell'uso di bambine e bambini nell a guerra, suor Daniela Maccariè ora da anni in Ecuador.



Quando operava in uno dei progetti A.I.FO., proprio per il suo grande lavoro per le donne rendendole protagoniste nella scrittura di un giornale e di una radio locale, ricevette il Premio Raoul Follereau sul Campo.



L'incontro, oltre alla sua testimonianza del nuovo lavoro in Sud America, sarà l'occasione per la presentazione del suo ultimo libro: “Ti scrivo dal Sinai - Leggere l'esodo nel Monte di Mosè”. scritto proprio nel corso di un suo soggiorno sul Sinai.