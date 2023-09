Ventimiglia: vandali e incivili deturpano l'ascensore degli Scoglietti, il Comune installa un sistema di controllo

Troppi atti di inciviltà ai danni dell’ascensore all’interno della galleria degli ‘Scoglietti’, che unisce il porto di ‘Cala del Forte’ con la città alta di Ventimiglia e l’Amministrazione comunale corre ai ripari.

L’ascensore è in funzione dal 2021 ed è oggetto di incuria e vandalismi che deturpano un’opera utile e di valorizzazione del Borgo Medievale della città di confine. In località ‘Funtanin’ è stato attivato un sistema di videosorveglianza, insieme alla realizzazione del parcheggio pubblico a due piano e del campetto per i giovani ma, nell’inverno scorso inverno alcune situazioni metereologiche avverse hanno danneggiato gli apparati di connessione del sistema di trasporto delle immagini che devono essere riattivati.

Per garantire la sicurezza dell’ascensore, la tutela e incolumità degli utilizzatori e il contrasto agli atti di inciviltà e di vandalismo è stata prevista l’installazione di tre telecamere all’arrivo, alla partenza e all’interno dell’impianto, oltre all’attivazione dell’impianto video già presente all’interno del tunnel per la visione dei due accessi, lato borgo e lato porto.

Gli impianti verranno collegati tra loro con fibra ottica per assicurare la miglior connessione, in considerazione del fatto che parte dei collegamenti sono sotto il tunnel e dentro l’ascensore e che le immagini verranno inviate al centro di controllo del Comando della Polizia Locale in Wi-Fi, in attesa di collegare anche questo ultimo tratto con la fibra ottica.

Grazie all’intervento le telecamere di piazza Costituente e del Funtanin, non saranno più collegate ad un privato ma verranno trasmesse direttamente con il sistema misto alla centrale operativa, portando un risparmio di spesa per il Comune oltre alla possibilità di attivare un modulo che attiverà l’allarme automatico in caso di episodi di vandalismo.

Il costo totale del lavoro è di 23.850 più Iva.