Ventimiglia: terminata la demolizione dell’ex hotel Lido: il plauso dell'ex sindaco Scullino (Foto)

E’ terminata questa mattina la demolizione dell’ex hotel Lido a Ventimiglia. La struttura, che era chiusa da decenni e da altrettanto tempo era in stato di totale abbandono, si trova sulla passeggiata Marconi nella zona di Marina San Giuseppe, dove nel frattempo è stato realizzato il porto di Cala del Forte.

Con l’abbattimento dell’edificio continua, così, la riqualificazione della zona retrostante l’approdo ventimigliese. “Purtroppo, rimane ancora l’ultimo palazzo in piazza Marconi – sottolinea l’ex primo cittadino che esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto - e, da molto tempo si spera in un miglioramento. E’ stato anche oggetto di numerose ordinanze sindacali”.