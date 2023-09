Venerdì 15 settembre, dalle 18.30 alle 20, a Sanremo in via Matteotti all'angolo con via Escoffier è in programma la manifestazione organizzata dal gruppo 73 di Amnesty International in solidarietà con le donne iraniane.

“Nella Repubblica islamica la situazione è purtroppo andata peggiorando dopo l'uccisione della studentessa Mahsa Amini che ha provocato grandi proteste nella popolazione e in risposta un'ondata di repressione dalla violenza inaudita” dichiarano i promotori dell'iniziativa.