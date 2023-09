Sanremo: da oggi l'Anfass ha un mezzo in più per il trasporto delle persone fragili, la cerimonia (Foto e Video)

E’ stato consegnato oggi, all’Anfass di Sanremo, un nuovo mezzo che è stato allestito dalla Pmg, una azienda ‘benefit’ che ha raccolto una serie di sponsorizzazioni, con la collaborazione del Comune matuziano.

Il mezzo è stato dato all’associazione in comodato d’uso e, anche grazie ai volontari che quotidianamente si adoperano per il trasporto delle persone diversamente abili, che si devono spostare verso la Rsa ‘Borea e Massa’ per svolgere una serie di attività.

La Pmg Italia, che si occupa di diversi progetti benefici, ha terminato il progetto di ‘Mobilità garantita’, che ha già fornito comuni in tutta Italia con ben mille mezzi come quello consegnato oggi. In pratica vengono sensibilizzate le attività sul territorio per aiutare le persone fragili.