Caos antenne: riunione provinciale dei 5 stelle venerdì prossimo alla Federazione Operaia di Sanremo

Il MoVimento 5 Stelle di Sanremo ha organizzato per iscritti e simpatizzanti una riunione provinciale, venerdì alle 20.45 alla Federazione Operaria Sanremese di via Corradi 47.

Saranno ospiti del Consigliere comunale Roberto Rizzo e del coordinatore Provinciale Lorenzo Trucco l’On. Roberto Traversi (Commissione Trasporti), il Senatore Luca Pirondini (Commissione Cultura) e la Senatrice Elena Sironi (commissione Ambiente).

L’incontro verterà su temi nazionali e locali: dalla campagna per la raccolta firme per portare in Parlamento la petizione sul Salario Minimo alle battaglie locali in difesa dei cittadini, non ultima la proposta di emendamento presentata in Senato per regolare l’installazione di Antenne per radiotelecomunicazioni, recentemente al centro di forti polemiche nelle frazioni. “Il Comune di Sanremo – sottolinea il M5S - si è dotato di un Regolamento per mettere ordine ma il documento è tardivo e non risolve le concentrazioni di ripetitori già esistenti nel lungo periodo per la salute dei cittadini, sempre più preoccupati dal sorgere di antenne per telecomunicazioni nei centri abitati, soprattutto delle frazioni, percepite come un pericolo”.

“L’incontro – evidenzia Lorenzo Trucco - sarà il punto di partenza in vista delle elezioni amministrative sanremesi del 2024 e sarà occasione per fare il punto con il coordinatore Regionale on. Traversi sulla nascita dei Gruppi Territoriali locali”.