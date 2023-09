Settimana Europea della Mobilità anche in provincia di Imperia con FIAB

Per la Settimana Europea della Mobilità (dal 16 al 22 settembre) FIAB Riviera dei Fiori organizza due giornate di ciclofficina mobile. Il servizio con i volontari sarà attivo:

Venerdì 15, dalle ore 16 alle ore 20, a Camporosso Mare presso la foce del Nervia;

Venerdì 22, dalle ore 16 alle ore 20, a Bordighera sulla passeggiata mare vicino al Bar Eden.



"I volontari offriranno gratuitamente semplici interventi di manutenzione per mantenere efficienti le biciclette. È anche l'occasione per riprendere quella vecchia bici ferma in garage che si vorrebbe tanto usare ma che ha bisogno di una risistemata".



Oltre a questo sono in programma anche altre iniziative. Sabato 16, ciclo-aperitivo lungo il Parco Costiero della Riviera dei Fiori. Martedi 19 viene riproposta la notturna in bicicletta, un facile tour tra Ventimiglia e Bordighera tra luci e musica. Domenica 24, facile pedalata in stile bimbimbici aperta a tutti, con la collaborazione delle scuole Biancheri di Ventimiglia.



"Dal 16 al 22 settembre torna Per la Settimana Europea della Mobilità. Il tema scelto per il 2023 è il "Risparmio Energetico" e vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali ma anche economici e sociali. - spiegano da FIAB - Sei le aree tematiche proposte dalla Commissione Europea: trasporto pubblico, mobilità attiva, ridurre la dipendenza dalle auto private, mobility management, soluzioni infrastrutturali e il più generico risparmiare energia. FIAB organizza ogni anno centinaia di eventi e quest'anno la sezione Riviera dei Fiori ha preparato diverse attività, vi terremo aggiornati sui nostri canali social".