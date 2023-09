Castellaro e Taggia: parametri dell'acquedotto non conformi, i sindaci firmano l'ordinanza di non potabilità

A Castellaro e Taggia è vietato utilizzare l’acqua per scopi alimentari, se non dopo la bollitura. Il divieto riguarda tutta l’acqua fornita dall'acquedotto comunale per tutto il piccollo centro dell’entroterra di Taggia e Riva Ligure.

La decisione è stata presa a causa di una problematica riscontrata su un collettore a Badalucco, Rivieracqua SpA ha chiesto ai Comuni di Taggia e Castellaro, a titolo precauzionale, ordinanza di non potabilità.

Il sindaco di Castellaro, Giuseppe Galatà, ha così firmato l’ordinanza di non potabilità che rimarrà in vigore fino a quando i parametri non rientreranno.