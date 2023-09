Sanremo: via ai lavori del posteggio per moto e scooter in piazza Muccioli, 50 gli stalli

I lavori per il parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi hanno ‘mangiato’ decine e decine di posti per le auto e per le moto. E, specie nel secondo caso, rischia di essere un disagio non da poco per chi tutti i giorni vive la zona per esigenze di lavoro o di studio, data la presenza del frequentatissimo istituto ‘Colombo’.

Le associazioni di categoria si erano fatte sentire anche per le ripercussioni che l’assenza di parcheggio per le due ruote avrebbero avuto sull’andamento dei negozi, dei bar e, soprattutto, del Mercato Annonario. L’amministrazione, quindi, è corsa ai ripari studiando soluzioni alternative. Qualche posto è stato recuperato in piazza Nota e, ora, sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’area parcheggio in piazza Muccioli. Uno spiazzo che consentirà il posteggio a 50 tra scooter e moto.

Il progetto del Comune di Sanremo prevede una distesa di cemento in totale protezione della pavimentazione sottostante. Sul fondo sono stati tesi dei teli poi ricoperti con la gittata di cemento in modo che si possa parcheggiare in sicurezza e, allo stesso tempo, che si tuteli l’estetica della pavimentazione.



“In tempi brevissimi abbiamo già dato la risposta alle richieste della zona - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - quando toglieremo il posteggio non ci sarà nulla di rovinato”.