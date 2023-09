Due studentesse di Imperia protagoniste all'orientamento alla 'Normale' e 'Meridionale' di Napoli (foto)

Federica Anastasi ed Elisa Lo Re, due “eccellenze” della stessa classe, la 4^ Tecnico Turistico di Imperia, sono state entrambe selezionate per la “Settimana di Orientamento della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Meridionale”, che si sta svolgendo a Napoli.

"L’evento, dal titolo 'Il battito del tempo: 5 giorni per un’idea di futuro', è eccezionale: distribuito sulle diverse sedi della Federico II, presenta un programma ricco di spunti e seminari sia in area umanistica sia in quella scientifica dedicati al tempo ed al futuro".



"Chimica, biomedica, finanza, giurisprudenza, modellistica a ingegneria, intelligenza artificiale, storia, letteratura si integrano per offrire agli studenti selezionati una visione articolata, complessa e attrattiva di “futuro”, grazie alle competenze dei relatori, figure d’eccellenza a livello nazionale. Il tutto arricchito dall’escursione a Pompei e dallo spettacolo teatrale conclusivo dell’8 settembre. Un’esperienza che resterà indimenticabile, in termini di crescita personale, autostima e relazioni sociali, ossia degli obiettivi che l’Istituto Ruffini persegue costantemente, tanto nell’attività quotidiana quanto in quella più specifica di orientamento alla vita e di cura del futuro di tutti i suoi studenti".