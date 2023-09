Diano Marina: Incompiuta aperta fino a sabato 30 settembre. Da ottobre solo per il weekend

A Diano Marina sono in programma i lavori a monte della strada detta Incompiuta, che resterà aperta fino a sabato 30 settembre. A partire da ottobre l'Incompiuta sarà chiusa per permettere alla ditta incaricata di intervenire con le opere previste per la messa in sicurezza dell'area. Durante il sopralluogo di stamattina il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l'Assessore Luca Spandre hanno concordato, insieme a tecnici e funzionari, un'apertura dell'Incompiuta il sabato e la domenica, compatibilmente con le esigenze tecniche e con le eventuali allerte meteo.