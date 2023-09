Sanremo: il Comune dà i contributi per gli eventi autunnali, il Rally fa ‘all in’

L’amministrazione comunale di Sanremo ha stanziato le somme che serviranno per l’organizzazione di quattro eventi previsti tra ottobre e novembre. Un totale di 110 mila euro che vedono il Rally come beneficiario quasi totale.

All’Automobile Club Ponente Ligure, organizzatore del 70° Rally di Sanremo (28 settembre - 1 ottobre) e del 38° Rally Storico (5 ottobre - 8 ottobre), sono andati ben 100 mila euro. L’esatto opposto della Decantico srl, organizzatrice di ‘Vini in Villa’ previsto il 21 e il 22 ottobre a Villa Ormond che non ha avuto contributi pubblici.

Duemila euro sono andati ai concerti di Villa Nobel ‘Festival d’autunno’, in programma dal 3 al 5 novembre a Villa Nobel e organizzati dall’associazione ‘Musica a Santa Tecla’, mentre l’associazione musicale ‘G.B. Pergolesi’ ha ottenuto 8 mila euro per l’organizzazione del XI Festival Chitarristico internazionale Città di Sanremo in programma dal 14 al 18 novembre al Teatro del Casinò.