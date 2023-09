La differenziata al top di Dolceacqua fa polemizzare l'opposizione di Ospedaletti "Siamo sotto soglia"

La lista di opposizione ‘Ospedaletti per Tutti’ coglie l’occasione dell’ottimo risultato della differenziata a Dolceacqua, per polemizzare con l’Amministrazione comunale della città delle rose, ben al di sotto della soglia ottenuta dalla precedente, che era guidata dall’attuale Consigliere di minoranza, Paolo Blancardi.

“Facciamo i sinceri complimenti al comune di Dolceacqua – dicono da ‘Ospedaletti per tutti’ - per il risultato conseguito, con oltre il 74% di percentuale per la differenziata. Al contempo ci interroghiamo sul risultato del comune di Ospedaletti che, ribadiamo, è sceso ben al di sotto del 62% ottenuto dalla precedente amministrazione”.

“Vogliamo ricordare – terminano gli esponenti di opposizione - che si rischiano sanzioni dalla Regione qualora non vengano rispettati i parametri di legge. Evidentemente si evince che l’attuale amministrazione e/o la ditta appaltatrice dei lavori sono in difficoltà per risolvere le problematiche esistenti nella gestione rifiuti”.