Sanremo: elezioni Amministrative 2024, fervono riunioni e contatti ma chi saranno i candidati a Sindaco?

Settembre è iniziato, da un momento all’altro, ci si aspetta il via alla campagna elettorale per le prossime Amministrative di Sanremo. La data delle elezioni deve ancora ovviamente essere comunicata dal Ministero ma, è pressoché certo che si svolgano a maggio.

La campagna è di fatto già partita, con in campo un gruppo civico che ha creato la classica associazione (Anima), che fa riferimento a Sergio Tommasini ed Alessandro Sindoni e che, secondo quanto evidenziato nelle prime uscite (una ufficiale e le altre meno), vedrebbe come candidato a sindaco l’avvocato Alessandro Mager. Nessuna conferma, almeno per ora, anche se ‘Anima’ nei prossimi giorni inaugurerà il suo point in centro, con largo anticipo rispetto ai tempi. Per ora è l’unica formazione certa, anche se la composizione della squadra è in fase di allestimento. La farà da padrone il ‘civismo’, quello che ha portato alla doppia elezione di Alberto Biancheri che, secondo i classici ‘rumors’ metterebbe il proprio know-how decennale da sindaco ed il suo forte schieramento a disposizione della nuova fazione politica matuziana.

Ma… il ma c’è sempre quando si parla di politica ed elezioni, fino a quando le liste non vengono quanto meno ufficializzate. Il dubbio risiede nel fatto che la ‘squadra’ di Biancheri è formata da più anime (toh, guarda che caso… anime… Anima) e da sempre sbandierate nel corso degli ultimi 10 anni. C’è una espressione decisamente centrista (Sanremo al Centro ed il nome parla chiaro), ci sono ex esponenti del PD, ovvero del centrosinistra e altri che non hanno mai nascosto la loro ideologia di centrodestra. Senza dimenticare i forti ‘rumors’ di esponenti dell’attuale opposizione che potrebbero confluire nei ‘Biancheriani’.

E il centrodestra? Per ora ci sono solo notizie della cena organizzata da Maurizio Zoccarato ma, i ben informati parlano di continue riunioni per cercare il nome giusto da proporre in qualità di sindaco. C’è stato un sondaggio che ha messo in campo tante possibilità, dallo stesso Zoccarato a Gianni Rolando che non è più sceso in campo dalla sconfitta contro Claudio Borea. C’è chi ha smentito seccamente una candidatura e chi, ad esempio, ha anche detto di voler far trascorrere l’estate. Si tratta di Claudia Lolli, ex Assessore al Turismo della giunta Zoccarato e albergatrice. Una donna (sarebbe la prima a Sanremo) che potrebbe mettere d’accordo tutti, chissà. Per il candidato del centrodestra servirà mettere insieme i partiti, da Fratelli d’Italia che conta i sondaggi migliori e ha anche un Senatore (Gianni Berrino), a Forza Italia, la Lega ed eventuali altre liste che potrebbero trovare spazio in qualità di civiche.

Tornando ai ‘Biancheriani’: e se chi ha sempre sostenuto di essere di ideologia legata al centrodestra passasse dall’altra parte? Difficile al momento trovare conferme ma in molti hanno sostenuto di attendere ancora per capire come saranno messi in campo gli schieramenti. In molti non hanno, infatti, confermato di essere pronti a ripetere quel progetto civico, fortemente legato alla figura dell’attuale sindaco. E gli ex PD cosa faranno? Difficile anche in questo caso a dirsi, fatto salvo che ci sarà sicuramente una lista di centrosinistra legata al partito nazionale (il candidato potrebbe essere Maurizio Caridi?) ma anche eventuali altre di estrema sinistra, che potrebbero non trovare accordi con il PD stesso.

Una situazione ancora ingarbugliata e difficile da dipanare, un po’ come accade sempre. I prossimi tre mesi saranno cruciali per gli accordi tra le varie parti perché, tra dicembre e gennaio partirà la vera ‘volata’ elettorale che dovrà trovare il nome del nuovo sindaco e della futura amministrazione di Sanremo. Una squadra che avrà il suo bel daffare per portare avanti molti progetti e lavori al momento sul tavolo, senza dimenticare le cose nuove.