Bordighera: questione parcheggi, il sindaco Ingenito incontra i firmatari della petizione

Il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha incontrato in settimana alcuni dei firmatari della petizione contro la modifica della regolamentazione dei parcheggi del centro storico.



“Ai sottoscrittori di Bordighera Alta è stato spiegato che non è possibile differenziare le tariffe degli abbonamenti della città - dichiara il sindaco Ingenito - occorre una valutazione complessiva che dovrà necessariamente evitare disparità di trattamento. Con il 1° di ottobre verrà a cessare l’ordinanza che aveva istituito la zona disco per sei ore, mentre resterà in vigore l’area di blu a pagamento. Nelle prossime settimane il Comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare una verifica dei titoli che consentono di parcheggiare nelle zone gialle del paese alto e avviato un confronto con cittadini, aziende e associazioni per valutare le alternative percorribili”.



“I presenti hanno apprezzato la disponibilità dell’amministrazione al dialogo e nel corso del mese di ottobre verrà fissato un nuovo incontro” conclude il primo cittadino.