Sanremo: è alle porte l'appuntamento settembrino dei festeggiamenti per la patrona della chiesa di San Martino

L'appuntamento settembrino dei festeggiamenti per la patrona della chiesa di San Martino a Sanremo, è ormai alle porte.

“Quest'anno si riparte con uno schema ormai collaudato – spiegano gli organizzatori -, eppure ci saranno anche significative novità. Per Nostra Signora della Mercede, la sagra e la processione sono le due anime della stessa festa, che troveranno il giusto spazio nell'agenda dei simpatizzanti e dei fedeli. Un invito dunque rivolto alle famiglie e a tutti coloro che vorranno semplicemente partecipare ad una festa all'aperto, con musica, ballo e gastronomia, ma anche a chi vorrà curare l’aspetto spirituale , con le celebrazioni ed anche seguire la tradizionale processione.

Ecco i dettagli del ricco programma.

Venerdì 15 e sabato 16 settembre: ‘Mercede in Festa’

Dalle ore 19 alle ore 24 cancelli aperti, nei giardini di Villa Mercede, in Corso Cavallotti 250, per due serate di buona gastronomia, con ingresso libero in stile sagra. Nel menu saranno presenti le immancabili rostelle, gustosi ravioli, salsiccia, patatine, e non solo.

Venerdì sera apriranno letteralmente le danze, con musica dal vivo, i ‘Mariella Group’, e Sabato si continuerà a ballare e a divertirsi in pista con Federica & Piercarlo. Sabato sera, inoltre, le famiglie con bambini potranno usufruire di un servizio di animazione, gratuito a loro dedicato, dalle 19.30 alle 20.30 per intrattenere i più piccoli e concedere una cena rilassante ai grandi!

Altra novità: le celebrazioni religiose, dedicate a Nostra Signora della Mercede, non si terranno nel medesimo weekend ma in quello successivo. Un modo nuovo per consentire a tutti di godere pienamente di ogni momento speciale di questi festeggiamenti. Il giorno 15, inoltre, con la celebrazione delle ore 18 avrà inizio la preparazione spirituale curata da Padre Giovanni Balestra.

Il culmine della festa religiosa sarà rappresentato infine dalla celebrazione dalla S. Messa di domenica 24 settembre, alle ore 18, che si concluderà con la processione per le vie del quartiere. Scelta la data, non vi resta che seguire il profumo delle rostelle, la musica, o il richiamo delle campane, a seconda dei vostri interessi, siate i benvenuti nel quartiere di San Martino per fare festa!".