Ventimiglia: Confcommercio e Confesercenti incontrano l'amministrazione

“ Un momento necessario per fare il punto sulla situazione particolare che sta colpendo la città, lasciata sola ad affrontare un emergenza mondiale quale l’immigrazione - commenta Sergio Scibilia per Confesercenti - abbiamo condiviso la necessità di coniugare il primario valore dell’accoglienza con il rispetto delle regole, dei residenti e degli operatori economici. Risse, violenze, degrado cittadino, famiglie con minori per strada, non possono continuare ad esistere e convivere con un tessuto commerciale importante, con una clientela internazionale che rischiamo di perdere in parte per queste situazioni di disagio estremo ”.

“Il sindaco Di Muro ha garantito impegno, passione e ha anticipato l’arrivo di nuovi provvedimenti immediati per trovare primi rimedi e soluzioni amministrative che possano riportare tranquillità e serenità tra le nostre vie cittadine - aggiunge Scibilia - è stato affrontato anche il tema della vendita di merce contraffatta, presente di nuovo in modo eccessivo nel centro città. Una piaga che esiste da decenni con alti e bassi, ma che non risponde ai requisiti di una città turistica come Ventimiglia. Confesercenti ha ricordato che dietro alla singola vendita di una griffe falsa esistono organizzazioni criminali internazionali e grossi interessi economici “sporchi”. Quotidianamente, in centro città, operano indisturbati soggetti noti che coordinano e gestiscono il traffico dei falsi. Per questi soggetti Confesercenti ha chiesto di applicare provvedimenti di isolamento e respingimento quale il Daspo, con allontanamento fisico da Ventimiglia. Per Confcommercio, sollecitata da diversi operatori commerciali locali, urgono interventi di maggiore controllo e di sequestri delle merci da parte delle forze dell’ordine”.