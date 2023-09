Dolceacqua: un altro balzo in avanti per la raccolta differenziata: + 74.6% in agosto

Già in luglio, in meno di 30 giorni dalla partenza del nuovo sistema con eco isole, era stato ottenuto un ottimo risultato, con un passaggio da una media mensile del 30-34% ad una del 65,04%. Nel mese di agosto si è addirittura arrivati a registrare il 74,6% di raccolta differenziata, nonostante l’alta affluenza turistica avuta.

“Considerando i costi applicati oggi per lo smaltimento, questo aumento al 74,6%, contro il 30,34% dello scorso anno, ci consente di risparmiare circa 14.000 euro, che non andranno quindi a gravare sulla tassa del prossimo anno - dichiarano dall'Amministrazione comunale -. Esistono ancora alcuni problemi: in parte li stiamo risolvendo con la ditta, ma abbiamo comunque bisogno che gli utenti continuino a segnalarci le problematiche che riscontrano con il nuovo sistema, per poterle individuare e risolvere nel più breve tempo possibile. Siamo comunque molto soddisfatti di questo risultato, ottenuto soprattutto grazie alla collaborazione della popolazione”.