Il Rotary club Sanremo dà il benvenuto al nuovo socio Alberto Guglielmi Manzoni

Nella sede dell'hotel Paradiso di Sanremo, il Rotary club Sanremo ha accolto Alberto Guglielmi Manzoni come nuovo socio.

Guglielmi Manzoni è stato introdotto dal past president Luigi Fracas, mentre il presidente Lacagnina ha provveduto a dare il benvenuto e ad appuntargli il distintivo ricordando “lo spirito di servizio che questo rappresenta e che contraddistingue ogni rotariano”.

Alberto Guglielmi Manzoni si è laureato in Filosofia, compiuto studi in Germania, conseguito un master in Comunicazione d’Impresa ed attualmente sta svolgendo un dottorato in Scienze Religiose. Studioso, scrittore e conferenziere, è presidente della “Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS” con scopi culturali e filantropici.