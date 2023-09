Imperia: morte di Silvano Montaldo, il ricordo e il cordoglio del sindaco Scajola

"La scomparsa prematura di Silvano rappresenta una grave perdita. Una persona perbene, un vero signore, un professionista esemplare, un valore per questo territorio. Grazie alla sua collaborazione è stato avviato il percorso di risanamento dei conti del Comune di Imperia, di Rivieracqua e di Riviera Trasporti.

Alla figura del tecnico si affianca, nella mia mente, quella dell’amico di una vita. È stato vicino a me e alla mia famiglia in ogni istante, nei momenti belli e in quelli brutti. Il suo addio lascia un vuoto enorme dentro me. Piango la sua scomparsa, mancherà moltissimo ai tanti che gli hanno voluto bene.

A nome delle Amministrazione Comunale e di quella Provinciale porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari". Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.