Mammografia, a settembre posti liberi su Sanremo per donne residenti in Provincia di età compresa tra i 50 e i 69

Asl1 informa la cittadinanza che ci sono posti disponibili su Sanremo, a partire dal 21 settembre 2023, per poter effettuare la mammografia. Ricordiamo che il servizio è destinato alle donne residenti in Provincia di Imperia di età compresa tra i 50 e i 69 anni compiuti, che non hanno sviluppato in precedenza un tumore della mammella e prive di sintomi al seno, e che non risultino aver eseguito la mammografia negli ultimi due anni. Il protocollo nazionale infatti prevede l’esecuzione della mammografia, ripetuta ogni due anni.

Per informazioni, senologia di Sanremo - lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 14 - tel 0184 536336.