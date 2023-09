A settembre annullo filatelico per i 500 anni dalla distruzione di Apricale

Poste Italiane partecipa alla celebrazione dei 500 anni dalla distruzione di Apricale. Nell’anno 1523 il borgo fu distrutto dai monegaschi a seguito dell’omicidio di Luciano Grimaldi ad opera di Bartolomeo Doria, Signore del Marchesato di Dolceacqua .

Il timbro è stato realizzato in formato tondo, con riprodotti il logo del Comune di Apricale e de “I Borghi più belli d’Italia” mentre sulla cartolina, realizzata da Poste Italiane, troviamo una visuale dall’alto del paese. Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti).

"Il timbro figurato, sarà disponibile dal giorno 11 settembre presso l’Ufficio Postale di Sanremo Centro - sportello filatelico - Via Roma 158, per i sessanta giorni successivi all’evento. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it" - ricordano da Poste Italiane.

