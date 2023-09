Ventimiglia: stop a vendita e consumo di alcolici e superalcolici la notte, scatta l'ordinanza del sindaco

E’ scattata nelle scorse ore a Ventimiglia e, almeno per ora, andrà avanti fino al 5 novembre prossimo su tutto il territorio comunale, l’ordinanza che vieta (dalle 22 alle 8) di vendere al dettaglio e per l’asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione da parte di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare, compresi i distributori automatici, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quelli come sale da gioco e raccolta scommesse, gli artigiani quali Kebab, take a way, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie d’asporto, gelaterie, pasticcerie. Unica esclusa la vendita con consegna a domicilio.

L’ordinanza prevede anche il divieto (24 ore su 24) di consumare bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e aperta al pubblico, ad eccezione dei dehors e le adiacenze, con il divieto di utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro. La decisione rientra nel programma dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Di Muro e che vede la volontà di migliorare l’attrattività di Ventimiglia sia come destinazione turistica, che come luogo ideale per vivere, lavorare, fare impresa.

Negli ultimi tempi, infatti, è stata ripetutamente segnalata la presenza di persone che consumano bevande di diverso genere camminando sul territorio cittadino, nonché su panchine, giardini pubblici o bivaccando su scale, muretti ed altro. Moltissime le segnalazioni di disturbo della quiete pubblica dovuto a schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne, spesso dovute all’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Inoltre, il quotidiano recupero da parte del personale addetto da aiuole, marciapiedi, panchine, strade, piazze e spiagge di lattine e bottiglie vuote, spesso di alcolici, conferma che il consumo viene compiuto indiscriminatamente in moltissimi spazi e aree pubbliche cittadine.

La limitazione decisa dal sindaco è costante per ogni sera e non solo in occasione di eventi e manifestazioni e riguarda tutto il territorio comunale.