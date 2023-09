Ventimiglia: guardie giurate al Cimitero, il Vescovo "Luogo sacro, aiutare i migranti in altri posti" (Video)

Da alcune settimane il cimitero di Roverino a Ventimiglia è presidiato da guardie giurate, per evitare l’ingresso di migranti che utilizzavano i bagni per lavarsi e le fontane per bere. Una decisione presa dal Sindaco Flavio Di Muro, che ha trovato il positivo riscontro di molti cittadini.

Abbiamo chiesto al Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, cosa pensa della decisione del primo cittadino: “Il cimitero è un luogo sacro non solo per i cristiani ma per tutti. E’ circondato dal rispetto, dalla preghiera e dal ricordo devoto. E’ naturale che, come tanti altri luoghi pubblici, vadano tutelati per quello che rappresentano. E’ altrettanto naturale che, alcune esigenze come l’acqua o i servizi igienici a disposizione, per chi è in transito sono importanti. Non è certo facile, per chi amministra, riuscire a riunire le esigenze di tutti”.

Si aspettava un’estate peggiore in chiave di arrivi di migranti nella nostra provincia e in particolare a Ventimiglia? “Interpretando il pensiero dei tanti volontari che operano con la Caritas, dopo il picco del 2015 con una situazione nuova ed improvvisa, l’andamento è stato sempre più o meno identico. C’è un altalenare di numero senza situazioni impazzite. Penso, soprattutto, alle situazioni più fragili come donne e minori, per i quali serve maggiore attenzione”.