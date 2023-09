Bordighera: al via indagine esplorativa del Comune per il programma degli eventi inverno 2023/2024

Il Comune di Bordighera, nell’ambito delle attività per la predisposizione del programma degli eventi dell’inverno 2023/2024, ha avviato una indagine esplorativa rivolta ai soggetti interessati a proporre manifestazioni o spettacoli inerenti le seguenti categorie:

- rassegne (spettacoli musicali, teatrali e cinematografici);

- sport (gare, tornei, trofei, incontri a carattere locale, nazionale o internazionale);

- mostre ed esposizioni (a carattere locale, nazionale o internazionale).

Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre 2023:

- tramite mail all’indirizzo protocollo@bordighera.it con oggetto “Manifestazioni inverno 2023/2024”, inserendo in conoscenza l’indirizzo manifestazioni@bordighera.it;

- con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera, in via XX Settembre 32 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30)

Ulteriori informazioni e le indicazioni in merito alla compilazione della domanda e alla documentazione da allegare sono disponibili nel relativo avviso, pubblicato agli indirizzi

- https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Avvisi/AVVISO-MANIFESTAZIONI-INVERNO-2023-2024

- https://www.visitbordighera.it/eventi/avviso-manifestazioni-inverno-2023-2024