Alessandro Albanese: “Tre proposte per il parcheggio di Bordighera Alta nel prossimo consiglio comunale”

“Dopo aver incontrato e ascoltato i cittadini del paese alto insieme al Consigliere Massimiliano Bassi, abbiamo potuto raccogliere tutte le loro rimostranze e preoccupazioni sull’annoso problema del parcheggio della spianata del Capo. Per questo motivo presenteremo nel prossimo consiglio comunale un’interpellanza rivolta all’assessore compente che ancora una volta sarà propositiva e non critica nei confronti di questa amministrazione". Sono le parole del Consigliere di opposizione, Alessandro Albanese, in relazione alla spinosa questione del parcheggio, ora a pagamento.

L’interpellanza conterrà infatti tre proposte che sono un sunto di ciò che è emerso nei vari incontri con la cittadinanza. La prima proposta è quella di allargare la 'zona gialla' dedicata ai residenti alle vie limitrofe, come Via del Troglio, Via della Madonnetta e Via Circonvallazione. La seconda è quella di rendere la 'zona blu' a pagamento solo dal 15 giugno al 15 settembre, come già avviene in passeggiata mare e come già avviene nella maggior parte delle città a vocazione turistica.

La terza, come già proposta in consiglio comunale da Giuseppe Trucchi, è quella di proporre un abbonamento a basso costo per i residenti e per coloro che nel paese alto hanno attività commerciali non superiore ai 15 euro, che permetta a coloro che nel nucleo familiare hanno più automobili di non avere una spesa proibitiva.

"Come si può notare - termina Albanese - le migliorie da apportare sono tante e di facile applicazione. Basterebbe ascoltare di più la voce dei cittadini e coinvolgerli prima di prendere certe decisioni così impattanti per la comunità. È per questo motivo che nell’interpellanza chiederemo anche all’assessore competente come mai questi cambiamenti siano stati fatti frettolosamente nel mese di agosto e non dopo uno studio di fattibilità e un incontro con chi realmente vive il paese alto sia d’estate che d’inverno e con chi ha creduto nelle sue potenzialità”.