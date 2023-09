Ventimiglia: grande successo per a prima serata di 'Sapori alla Marina' a Cala del Forte (foto)

Grande successo di pubblico ieri per la prima serata di 'Sapori alla Marina' , che prosegue oggi e domani nella splendida location del porto di Cala del Forte, a Ventimiglia, dalle 19 a mezzanotte.



L’evento è organizzato dalla Confcommercio di Ventimiglia in collaborazione con il Comune e Cala del Forte. Pasticceri e ristoratori locali propongono ogni sera ottimi e apprezzati menu a tema marino e legati alla tipica cucina ligure, accompagnati da ottimi vini e birre. Il tutto circondato da un eccellente intrattenimento musicale.

Questo il programma musicale:

Martedì 5 settembre dalle ore 19.00 Ale Dj;

Mercoledì 6 6ettembre dalle ore 19.00 Musica Soul e Pop del gruppo Good Mood Intha Hood.

I partecipanti:

- HANBURY BISTROT – PIAZZA EROI DELLA LIBERTA’, 9 –VENTIMIGLIA

- RISTORANTE FUNTANIN – VIA GARIBALDI, 18 – VENTIMIGLIA

- RISTORANTE BAIA DEL FORTE – PASSEGGIATA MARCONI, 5 –VENTIMIGLIA

- RISTORANTE MARIXX – PASSEGGIATA MARCONI, 5 – VENTIMIGLIA

- PASTICCERIA DULCIS IN FUNDO – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 22 –VALLECROSIA

- RISTORANTE LA MUSA – VIA HANBURY, 7B – VENTIMIGLIA

- RISTORANTE IL GIARDINO DEL GUSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE, 6C – VENTIMIGLIA RISTORANTE CASA BUONO – CORSO CUNEO, 28 – TRUCCO

- GEPPY’S BISTROT – VIA HANBURY, 15 –VENTIMIGLIA

- PASTA E BASTA PASSEGGIATA MARCONI, 20 - VENTIMIGLIA

- DOLCI TENTAZIONI – VIA V. EMANUELE, 118 –BORDIGHERA

- RISTORANTE SAN GIUSEPPE – PIAZZA MARCONI, 14 – VENTIMIGLIA

- LA PASTA DI “U” - P.ZA EROI SANREMESI, 5 –SANREMO

- RISTORANTE CASA FUEGO – 80 BIS BD DE GARAVAN – 06500 MENTONE

- SANT’AMPELIO PANE – VIA VITTIRIO EMANUELE II, 135 –BORDIGHERA