Utilizzare ChatGPT in azienda: il 12 settembre un webinar della Camera di Commercio

“ChatGPT, cos’è e come funziona, come si usa e cosa può fare per le piccole e medie imprese?”: questo il titolo del webinar gratuito organizzato dal P.I.D. (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con il Consorzio I-NEST, in programma in diretta streaming il 12 settembre 2023 alle ore 14.30.

Scopo del webinar è illustrare le opportunità per le imprese che questo strumento di conversazione può realizzare grazie alla sua capacità di sfruttare l’Intelligenza Artificiale (AI) e i meccanismi di apprendimento automatico. In particolare, l’evento cercherà di mettere in luce i vantaggi della sua adozione anche nelle PMI attraverso alcuni casi di utilizzo e storie di successo nei settori turismo e accoglienza, commercio, servizi e marketing.

A introdurre i lavori sarà Marco Casarino, Segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, mentre Alessio Misuri di Dintec, Consorzio per l'innovazione tecnologica di Unioncamere, delle Camere di commercio e dell’ENEA presenterà I-NEST, European Digital Innovation Hub. A seguire, Enrico Molinari, Digital specialist del Servizio PID della CCIAA Riviere di Liguria illustrerà le opportunità offerte alle imprese dall’innovazione. A Marco Siino di CNIT - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni e partner I-NEST, il compito di spiegare le “Potenzialità e limiti di ChatGPT”.

Programma e link per l’iscrizione sul sito della Camera di Commercio alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=1172