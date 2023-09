Pieve di Teco: gran finale della decima edizione di Expo Valle Arroscia. Il programma

Oggi gran finale di Expo Valle Arroscia dedicato allo shopping, agli assaggi, alle degustazioni, alle visite in aziende, cantine, botteghe artigiane, alle passeggiate lungo i sentieri del Parco Alpi Liguri, al divertimento e alla musica. Spazio anche alla cultura: possibilità di visitare il teatro Salvini, la galleria artistica del Museo diocesano dell'Alta Valle Arroscia presso l'oratorio Madonna della Ripa, la mostra di litografie del 900 parigino presso Palazzo Manfredi. Da non perdere la performance gastronomica del Teatro del Piccione in programma alle 18 nella sala del b&b Il Principe. In serata le cene con le specialità del territorio in piazza del gusto con l'accompagnamento swing Fourway Jazz Ensemble e lo street food di piazza Brunengo. per i più piccoli Pompieropoli a cura dei Vigili del fuoco di Imperia.

La giornata di sabato all'Expo Valle Arroscia si era aperta già dalla prima mattinata con gli stand presi d'assalto per la soddisfazione dei produttori di olio extravergine,formaggi, yogurt, pane, aglio e vino. Era proseguita alle 10,30 al teatro Savini con il convegno "L'Europa che valorizza i territori: cooperazione transfrontaliera e sostegno finanziario ai piccoli enti territoriali" promosso dal Parco delle alpi Liguri, dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, dalla Regione, dal comune di Pieve di Teco col sostegno di Banco Azzoaglio. Il simposio ha affrontato, alla presenza di esponenti italiani e francesi, il delicato tema della complessità di norme per accedere agli stanziamenti europei. Tutti i relatori che si sono succeduti sul palco del teatro Salvini hanno posto l'accento sull'importanza della Cooperazione nel mettere a punto programmi transfrontalieri condivisi.

Un'esperienza che ha conquistato i visitatori di Expo Valle Arroscia, iniziativa proposta dall'ente parco Alpi Liguri, è stata la tenda dell'Outdoor immersion room allestita sul sagrato della chiesa collegiata di San Giovanni Battista: uno spazio virtuale interattivo per provare l'ebbrezza di parapendio, canyoning, paracadutismo. Particolarmente apprezzati dal pubblico i cooking show della Federazione Italiana Cuochi, dello chef cebano Paolo Pavarino in occasione della presentazione della 62 mostra del fungo in programma a Ceva da metà settembre e i laboratori di Assaggia la Liguria e dell'Enoteca regionale in collaborazione con AIS. Molto seguite le presentazioni letterarie di Alessandro Carassale "Mercanti d'olio", di Luisa Vassallo "A tavola con Renzo e Lucia" e di Massimiliano Parodi "Colle di Nava, Pornassio: immagini colori, profumi della Valle arroscia". Divertente la presenza dell'Uomo Ulivo dell'associazione Teatro dei mille colori.

In serata applauditissima la performance teatrale al Salvini "State bravi" con Elio Berto e Fabrizio Santoro a cura di Berteatro della commedia in collaborazione con Aocchiaperti.

Il programma di domenica:

ore 10.30 degustazione Yogurt Puro, a cura azienda agricola Il Colle di Pieve di Teco

ore 11.00 cooking show dello chef Renato Grasso, a cura dell’azienda Fratelli Porro del Colle di Nava (Pornassio)

ore 12.00 Assaggia la Liguria, doppio laboratorio di pesto al mortaio con Basilico Genovese Dop e di degustazione Olio Riviera Ligure Dop, con Teatro del Piccione e Consorzi di tutela

ore 15.15 Assaggia la Liguria, laboratorio di storia e degustazione Olio Riviera Ligure Dop, a cura del Consorzio di tutela

ore 16.00 wine tasting “L’Ormeasco di Pornassio e i vini della Valle Arroscia”, a cura della Confraternita dell’Ormeasco

ore 16.30 presentazione di Bagnols en Foret, Comune gemellato con Pieve di Teco, località del comprensorio Pays de Fayence

ore 17.15 cooking show dello chef Matteo Cacciò, originario di Armo, con la partecipazione dell’Ass. Antiche Vie del Sale (progetto food experience), in collaborazione con Comune e Pro Loco di Armo

ore 18.30 Le cantine dei Parchi e delle aree protette, degustazione dell’Ormeasco di Pornassio dell’azienda Gualtieri, premiata a Festambiente, e del Vermentino dell’azienda G. Dell’Erba, 3ª class. al Premio Vermentino, entrambe cantine di Rezzo

Dalle ore 10 alle 12 - piazza Benso

Esposizione esemplari Fiat 500, a cura Club Italia Garlenda, nell’ambito della Passeggiata Enogastronomica “Im 500” in Valle Arroscia