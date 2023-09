Apricale: c'è attesa per la 60a edizione della 'Sagra della Pansarola e dello Zabaione'

Domenica 10 settembre 2023 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 si svolgerà sulla antica e caratteristica piazzetta del borgo di Apricale la 60a sagra della Pansarola e dello Zabaione.



La pansarola, dolce tipico del borgo nell'entroterra del Ponente ligure, è da consumare affogato nello zabaione caldo. Anche lo scrittore William Scott nel suo 'The Riviera painted and described', pubblicato a Londra nel 1907, parlando di Apricale cita le pansarole e descrive come si preparano.



