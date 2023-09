Pubblicità di un casinò on line con l'immagine di Sanremo: sul web la città dei fiori nuovamente 'usata'

Che il nome di Sanremo fosse particolarmente appetibile era noto a tutti. Tra Festival e Casinò, infatti, sono in molti e da tanto tempo, che accostano il nome della città dei fiori all’organizzazione di eventi e quant’altro, che portano il nome di Sanremo.

Sicuramente è la kermesse canora di febbraio, quella che è tra le più ‘copiate’ in chiave brand e, infatti, il comune registra regolarmente e in tutto il mondo, il marchio del Festival a tutela dello stesso e per evitare imitazioni. Questa volta, invece, risulta ‘colpito’ il Casinò di Sanremo. La casa da gioco matuziana è stata infatti utilizzata, con tanto di foto ‘classica’, da una applicazione di casinò on line, come tante vengono proposte per cellulari, tablet e device di vario genere.

La pubblicità da noi notata gira su Facebook ma, probabilmente viene proposta anche attraverso altri canali. ‘Seven win’ è l’intestazione, attraverso la quale viene pubblicizzato il servizio con i classici messaggi promozionali come: “Solo per l’Italia!”, “Le migliori emozioni 2023” e “L’87% vince ogni giorno”. Ma soprattutto, in sovraimpressione alla foto del Casinò di Sanremo, la scritta “Il primo casinò legale in Italia”, corredato da “Pagamenti veloci, ai nuovi giocatori 500 euro e 50 giri gratis”.

Insomma, un modo per pubblicizzare una applicazione con il brand di Sanremo. Visto il buon nome del casinò matuziano, sarebbe forse opportuno fare ricerche ben precise per evitare che la casa da gioco sanremese venga coinvolta in promozioni simili.