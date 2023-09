Orari mezzi Riviera Trasporti, una lettrice chiede di aggiornarli per agevolare l'utenza

"Buongiorno Sig. Direttore, mi chiamo Ileana e vorrei attirare l'attenzione sui problemi della RT i quali si ripercuotono puntualmente ogni giorno sulle persone che come me utilizzano i mezzi pubblici per andare al lavoro. A volte mi muovo per un paio d'ore di lavoro ed impiego più tempo ad aspettare il bus alla fermata di quanto sul luogo di lavoro. Chiedo che almeno vengano aggiornati gli orari di passaggio dei bus in modo tale che una persona si sappia regolare su quando andare alla fermata. Che ci venga detto che ogni mezz'ora passa una corriera è proprio una presa in giro. Grazie".