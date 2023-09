Corso Fiorito a Sanremo: Berio (Sanremo On) "Serve innovazione, la nostra alternativa presentata tre anni fa"

"Ecco perché occorre lavorare sull’innovazione, un progetto-idea che noi come Sanremo On abbiamo già presentato al Comune tre anni fa: ovvero mantenere con alcune correzioni la sfilata dei carri, ma introdurre tutta una serie di eventi di qualità che la precedono, per andare a creare quello che vorremmo chiamare Festival dei Fiori di Sanremo. - afferma Berio - Già due anni fa, in assenza del Corso Fiorito, abbiamo dato un assaggio di cosa si può fare con la manifestazione “Pasqua in Fiore”, tre giorni di appuntamenti con la grande infiorata dei maestri di Spello in centro e per la prima volta nella storia con il coinvolgimento della Pigna e i suoi vicoli e piazze infiorate".



"Anche quest’anno, con il Corso Fiorito ancora saltato, abbiamo collaborato a creare un contesto sostitutivo, occupandoci direttamente della grande mostra di fiori al Forte di Santa Tecla che ha registrato, in soli due giorni, ben 13.000 presenze certificate dal Forte. - ricorda il presidente di Sanremo On e poi dice - Insomma, siamo assolutamente convinti che si possa creare il primo Festival dei Fiori, almeno, come inizio, da giovedì a domenica, e ci candidiamo come rete d’impresa ad occuparci di tutti gli eventi che andranno a sfociare nella sfilata dei carri, sfilata che si potrebbe anche sdoppiare".