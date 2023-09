Scontro frontale tra moto a Imperia: il bilancio è di due feriti, interviene l'elisoccorso

Incidente stradale nel pomeriggio in via Agnesi a Imperia. Due moto si sono scontrate frontalmente per cause in fase d'accertamento. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 e le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Oro.



Il bilancio è di due feriti entrambi in gravi condizioni. Si tratta di un 25enne portato in codice rosso, massima gravità, in ospedale ad Imperia. L'altra persona è un 74enne che ha riportato più traumi su tutto il corpo e per lui è stato disposto il trasferimento con elisoccorso all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.