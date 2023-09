Sanremo: riqualificazione energetica dell’istituto Colombo, c’è l’ok della conferenza dei servizi per il lavoro da 2 milioni di euro

Il progetto ‘Pigna Up ri-attiviamo il centro storico’ non riguarda solamente i vicoli della città vecchia e i suoi angoli più rappresentativi. L’obiettivo del progetto finanziato dal Pinqua grazie ai fondi di Regione Liguria è quello di dare un volto nuovo anche ai palazzi che ospitano servizi per i cittadini. Impossibile, quindi, non considerare centrale anche lo stabile dell’istituto Colombo, sede di studio per centinaia di ragazzi della scuola.

All’interno del ‘Pigna Up’ era previsto anche l’intervento per la riqualificazione energetica dell’istituto, un lavoro da 1,7 milioni di euro a cui va aggiunta l’Iva per un quadro economico complessivo di 2.178.195 euro.

Qualche giorno fa si è riunita la conferenza dei servizi che ha dato il proprio esito positivo al progetto della ‘POOL Milano Srl’. Uno step cruciale per consentire al progetto di fare un altro passo avanti. Ora gli uffici del Comune potranno procedere con l’iter che consentirà di assegnare i lavori.