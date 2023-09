Imperia: revocata l'ordinanza sull'uso notturno dell'acqua, Scajola "Miglioramento che arriva prima del previsto"

Dopo 10 giorni, il sindaco di Imperia, Claudio Scajola ha revocato l'ordinanza che vietava l'uso dell'acqua potabile da mezzanotte alle 5 del mattino. La decisione è maturata alla luce del miglioramento della situazione del sistema Roja registrato negli ultimi giorni e il provvedimento arriva in anticipo rispetto alla naturale scadenza prevista per il 10 settembre.

“Abbiamo monitorato costantemente la situazione idrica, assumendo ogni iniziativa possibile, e grazie anche agli sforzi fatti dai cittadini, che ringrazio, e alle manovre messe in atto, siamo riusciti ad ottenere un riequilibrio della rete più velocemente del previsto. - afferma il sindaco Scajola - Complessivamente, gli interventi messi in campo nell’ultimo anno ci hanno permesso di avere un’estate meno difficile rispetto al 2022, ma comunque non sono mancate le criticità, soprattutto nei giorni di maggior afflusso turistico. Abbiamo in programma ulteriori lavori che ci consentiranno di superare in maniera strutturale la crisi idrica nel prossimo futuro”,